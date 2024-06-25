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Завтра в Баку спадет жара

Завтра в Баку спадет жара

26 июня погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. К ночи в некоторых частях полуострова возможны дожди. Умеренный северо-западный ветер усилится с утра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 26-29° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако с утра в северных и западных районах ожидаются дожди, временами ливни. Западный ветер усилится в некоторых районах. Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 26-31° тепла, в горах ночью 8-13 ° тепла, днем 13-16 ° тепла.

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