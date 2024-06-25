Орбан: Венгрия не согласна с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС, но блокировать не будет

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Венгрия не согласна с началом переговоров Евросоюза и Украины о вступлении этой страны в ЕС, однако Будапешт не намерен блокировать этот процесс.

Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит газета Tagesschau.

«Венгрия не согласна с этим процессом присоединения, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров», — подчеркнул глава венгерского кабмина.

Орбан добавил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС – это «чисто политически мотивированный процесс». Он указал на потенциальные последствия возможного решения о принятии такого государства, как Украина, в ЕС.