Израиль рассмотрит возможность продажи Баку новых систем вооружения из-за Армении

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Израиль рассмотрит возможность продажи Азербайджану дополнительных систем вооружения после того, как Армения заявила о признании государственности Палестины.

Согласно израильским источникам, в этот список также входят чрезвычайно сложные сетевые системы связи, системы РЭБ и барражирующее вооружение с более крупными боеголовками и противотанковыми возможностями.

Ранее, как утверждают СМИ, в этом году Баку запросил у Израиля барражирующую систему вооружения Spy-X производства израильской компании Blue Bird.

Spy X имеет дальность действия 50 км, время выполнения миссии 1,5 часа, автономную атаку с электрооптическим наведением, оптимальное воздействие на цель и тесную интеграцию с семейством БПЛА Bluebird VTOL ISR.