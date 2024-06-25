Депутат заявил об эффективности смертной казни

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Азербайджан стал одной из самых безопасных стран мира. Пуля, выпущенная в полицейского является шагом против государственности, и любой, кто причастен к этому преступлению, должен быть строго наказан. Об этом сегодня заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов на пленарном заседании парламента, сообщает Minval.az

«И в первой, и во второй Карабахской войнах азербайджанская полиция принимала активное участие в защите земель. С первого дня обретения Азербайджаном независимости они отдали свои жизни за защиту наших земель. Среди них большое количество шехидов. И сегодня азербайджанская полиция работает над обеспечением порядка на освобожденных от оккупации территориях. Я считаю, что вчерашнее преступление делает необходимым предпринять более решительные шаги в борьбе с преступностью. Существует острая необходимость в принятии жестких мер в отношении незаконного оружия, хранящего у населения. Много лет назад в Азербайджане был наложен мораторий на смертный приговор. Хотя процессы показывают, что смертная казнь в некоторых случаях более эффективна для предотвращения определенных преступлений. Мы должны более тщательно относиться к освобождению из тюрьмы людей, неоднократно совершивших преступления. Практика показывает, что эти люди после освобождения совершают те же преступления”, – сказал депутат.