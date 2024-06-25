Израиль рассмотрит возможность продажи Баку новых систем вооружения из-за Армении |
Макрон заявил об угрозе гражданской войны во Франции |
Вучич о сербских боеприпасах в Украине: «У нас есть контракт только с Азербайджаном, Кипром и…» |
США заявили о работе над завершением противостояния Азербайджана и Армении |
Британские власти освободили Ассанжа, раскрыты условия сделки (обновлено, видео) |
Стражи порядка задержали сотрудников ИВ Дашкесанского района |
При пожаре в здании НИИ в Подмосковье погибли 8 человек (обновлено, фото, видео) |
Лавров уверен в причастности США к удару по Севастополю |
ОДКБ при необходимости поможет России, уверен генсек альянса |
Главное Общество

Депутат заявил об эффективности смертной казни

Депутат заявил об эффективности смертной казни

Азербайджан стал одной из самых безопасных стран мира. Пуля, выпущенная в полицейского является шагом против государственности, и любой, кто причастен к этому преступлению, должен быть строго наказан. Об этом сегодня заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов на пленарном заседании парламента, сообщает Minval.az

«И в первой, и во второй Карабахской войнах азербайджанская полиция принимала активное участие в защите земель. С первого дня обретения Азербайджаном независимости они отдали свои жизни за защиту наших земель. Среди них большое количество шехидов. И сегодня азербайджанская полиция работает над обеспечением порядка на освобожденных от оккупации территориях. Я считаю, что вчерашнее преступление делает необходимым предпринять более решительные шаги в борьбе с преступностью. Существует острая необходимость в принятии жестких мер в отношении незаконного оружия, хранящего у населения. Много лет назад в Азербайджане был наложен мораторий на смертный приговор. Хотя процессы показывают, что смертная казнь в некоторых случаях более эффективна для предотвращения определенных преступлений. Мы должны более тщательно относиться к освобождению из тюрьмы людей, неоднократно совершивших преступления. Практика показывает, что эти люди после освобождения совершают те же преступления”, – сказал депутат.

Теги:
Из этой рубрики
Отменен визовый режим между Азербайджаном и Марокко
Общество

Отменен визовый режим между Азербайджаном и Марокко

2024/06/25, 12:15
Депутат заявил об эффективности смертной казни
Общество

Депутат заявил об эффективности смертной казни

2024/06/25, 12:02
В Милли Меджлисе назвали пользу от закрытых сухопутных границ
Общество

В Милли Меджлисе назвали пользу от закрытых сухопутных границ

2024/06/25, 11:58
В Баку пройдет международный экологический форум
Общество

В Баку пройдет международный экологический форум

2024/06/25, 11:42
СМИ: Задержан теолог Гаджи Салман Камилоглу
Общество

СМИ: Задержан теолог Гаджи Салман Камилоглу

2024/06/25, 09:46
Представители МККК навестили карабахских сепаратистов
Общество

Представители МККК навестили карабахских сепаратистов

2024/06/25, 09:35
Стражи порядка задержали сотрудников ИВ Дашкесанского района
Общество

Стражи порядка задержали сотрудников ИВ Дашкесанского района

2024/06/25, 00:24
Среднемесячная зарплата наемных работников в стране превысила 1007 манатов
Общество

Среднемесячная зарплата наемных работников в стране превысила 1007 манатов

2024/06/24, 23:06
В автоаварии в Дашкесанском районе пострадали 4 человека
Общество

В автоаварии в Дашкесанском районе пострадали 4 человека

2024/06/24, 22:13