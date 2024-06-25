Израиль рассмотрит возможность продажи Баку новых систем вооружения из-за Армении |
Макрон заявил об угрозе гражданской войны во Франции |
Вучич о сербских боеприпасах в Украине: «У нас есть контракт только с Азербайджаном, Кипром и…» |
США заявили о работе над завершением противостояния Азербайджана и Армении |
Британские власти освободили Ассанжа, раскрыты условия сделки (обновлено, видео) |
Стражи порядка задержали сотрудников ИВ Дашкесанского района |
При пожаре в здании НИИ в Подмосковье погибли 8 человек (обновлено, фото, видео) |
Лавров уверен в причастности США к удару по Севастополю |
ОДКБ при необходимости поможет России, уверен генсек альянса |
Главное Общество

В Баку пройдет международный экологический форум

В Баку пройдет международный экологический форум

27-28 июня в Баку пройдет международный форум «Солидарность во имя зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего».

Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

Отмечается, что целью международного форума, организованного министерством и ОАО «Темиз шехер», является продвижение в глобальном масштабе лидирующей роли Азербайджана в области охраны окружающей среды, совместной деятельности на пути к устойчивому будущему, экологической солидарности и управления, а также обеспечение распространения лучших практик и инновационных подходов к управлению отходами.

В форуме примут участие полномочные представители ООН, представители различных международных организаций, в том числе ряда зарубежных стран, а также другие заинтересованные стороны.

Теги:
Из этой рубрики
Отменен визовый режим между Азербайджаном и Марокко
Общество

Отменен визовый режим между Азербайджаном и Марокко

2024/06/25, 12:15
Депутат заявил об эффективности смертной казни
Общество

Депутат заявил об эффективности смертной казни

2024/06/25, 12:02
В Милли Меджлисе назвали пользу от закрытых сухопутных границ
Общество

В Милли Меджлисе назвали пользу от закрытых сухопутных границ

2024/06/25, 11:58
В Баку пройдет международный экологический форум
Общество

В Баку пройдет международный экологический форум

2024/06/25, 11:42
СМИ: Задержан теолог Гаджи Салман Камилоглу
Общество

СМИ: Задержан теолог Гаджи Салман Камилоглу

2024/06/25, 09:46
Представители МККК навестили карабахских сепаратистов
Общество

Представители МККК навестили карабахских сепаратистов

2024/06/25, 09:35
Стражи порядка задержали сотрудников ИВ Дашкесанского района
Общество

Стражи порядка задержали сотрудников ИВ Дашкесанского района

2024/06/25, 00:24
Среднемесячная зарплата наемных работников в стране превысила 1007 манатов
Общество

Среднемесячная зарплата наемных работников в стране превысила 1007 манатов

2024/06/24, 23:06
В автоаварии в Дашкесанском районе пострадали 4 человека
Общество

В автоаварии в Дашкесанском районе пострадали 4 человека

2024/06/24, 22:13