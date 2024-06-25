В Баку пройдет международный экологический форум

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27-28 июня в Баку пройдет международный форум «Солидарность во имя зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего».

Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

Отмечается, что целью международного форума, организованного министерством и ОАО «Темиз шехер», является продвижение в глобальном масштабе лидирующей роли Азербайджана в области охраны окружающей среды, совместной деятельности на пути к устойчивому будущему, экологической солидарности и управления, а также обеспечение распространения лучших практик и инновационных подходов к управлению отходами.

В форуме примут участие полномочные представители ООН, представители различных международных организаций, в том числе ряда зарубежных стран, а также другие заинтересованные стороны.