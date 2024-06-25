Признание Шольца: усталость от войны сказывается на политике Германии

59 Просмотров

Очень откровенное признание сделал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD. По его словам, низкий рейтинг правящей коалиции в ФРГ является производной от несогласия ощутимой частью граждан страны с поддержкой Берлина Украины и ввода антироссийских санкций.

Сказанное открытым текстом Шольцем один к одному совпадает с позицией оппозиционной «Альтернативой для Германии» (АдГ) в озвученном направлении. А ведь АдГ именно этот акцент сделала одним из основополагающих в своей предвыборной программе как на выборах в Европарламент, так и на местном поле.

Но дело даже не в совпадении взглядов Олафа Шольца и лидеров АдГ в озвученном векторе. Насколько видно, тема «усталости» европейцев от войны становится все более актуальной для континента. Хотя, конечно же, значимая часть населения Германии проявляет свое недовольство не столь самим фактом поддержки Берлином Киева, сколь огромными финансовыми затратами властей страны на этой линии.

В частности, на фоне заявления сопредседателя Социал-демократической партии Германии (входит в правящую в ФРГ коалицию) Ларса Клингбайля о необходимости «мобилизации денег и оружия для помощи Украине, возможно, еще на протяжении 10 лет» АдГ ни на йоту не отошла от позиции прекращения поставок оружия Киеву и перехода к мирным переговорам, продолжая действовать в рамках выдвинутой партией еще в начале 2023 года инициативы «Историческая ответственность Германии за мир в Европе: мирная инициатива с гарантиями безопасности для Украины и России».

Что интересно, позиции АдГ и канцлера Шольца четко совпали при обсуждении вопроса о поставках Германией Украине ракет Taurus. В марте сего года сопредседатель АдГ Алис Вайдель поддержала отказ Шольца поставлять этот вид вооружения Киеву. Как она выразилась, «вместо разжигания военной истерии, германская политика вновь должна вернуться к своим сильным сторонам и выступить в качестве посредника через запуск переговорного процесса».

В целом, разговоры на тему помощи Украине не утихают на европейской площадке уже длительное время. На данном же этапе они начали принимать новые очертания. Так, глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александр Добриндт призвал лишить неработающих украинских беженцев социальных пособий и отправить их в «безопасные зоны на западе Украины». Высказавшись против получения «многими людьми» в Германии «социальной помощи за счет финансов налогоплательщиков», он призвал разработать «более сильные обязательства по сотрудничеству для искателей убежища, когда речь идет о трудоустройстве. Должно быть предложение в виде работы, что должно стать частью услуг по интеграции».

МИД Германии тут же отверг идею депортации нетрудоустроенных украинцев. Как выразился представитель внешнеполитического ведомства Германии, вследствие «направленности российских атак против энергоснабжения и других объектов гражданской инфраструктуры, я не знаю, где сейчас в Украине может быть безопасное место».

Таким образом, на примере Германии вполне отчетливо просматривается, что ракурс помощи Украине превращается в один из знаковых вопросов для европейских обществ, затрагивая далеко не только социально-экономическую сферу, но и политическую. По мнению большинства аналитиков, данная тенденция будет лишь расширяться.

Что касается властей Германии, то, наряду с озвученной позицией правительства по линии МИД, Олаф Шольц подчеркнул отсутствие у Кабинета министров «альтернативы в отношении войны РФ против Украины, и помощь не будет свернута».

К слову, вчера министры иностранных дел стран ЕС, как о том сообщают мировые агентства, нашли возможность «обойти противодействие Венгрии и выделить Украине помощь за счет процентов от замороженных российских активов в объеме до 1,4 млрд евро». В преддверии заседания верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель актуализировал важность «избежать любой блокировки»

Выделения финансов для Киева. Как отмечается, невозможность для Будапешта использовать право вето было обеспечено фактом поступления средств «не от налогоплательщиков ЕС». Как бы то ни было, немало экспертов убеждены, что рано или поздно тема помощи Украине «за счет налогоплательщиков» будет лидировать в политической жизни ведущих европейских стран. Свою убежденность аналитики подкрепляют ссылкой на то, что хотя политики однозначно ратуют за непрекращение этой линии (если не за ее усиление), внутри обществ отношение к происходящему в корне иное.

Теймур Атаев