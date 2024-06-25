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Названа причина странного молчания Макрона по вопросу Украины

Названа причина странного молчания Макрона по вопросу Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне парламентских выборов в стране «стал молчаливым» по вопросу Украины, делая все меньше публичных заявлений относительно украинского конфликта. Об этом пишет французская газета Le Monde.

«Землетрясение роспуска парламента не только отодвинуло украинский вопрос на второй план, но и сделало молчаливым президента Франции по этому вопросу, который пытался сделать его одним из вопросов европейских выборов», – говорится в сообщении издания.

Газета обращает внимание, что крайне правые во Франции также отметили, что вопрос Украины и отношений с Россией «почти забыт, скрыт под фасад единодушия или просто спрятан под ковер».

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