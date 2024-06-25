Британские власти освободили Ассанжа (видео)

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании и летит в родную Австралию, сообщил аккаунт WikiLeaks в социальной сети Х. Высокий суд Лондона 24 июня отпустил Ассанжа под залог из тюрьмы строго режима Белмарш, где он провел 1901 день, пока пытался опротестовать решение об экстрадиции в США.

На видео, которое сопровождает публикацию, Ассанж держит в руках лист бумаги и ручку, а на следующем кадре он в лондонском аэропорту Станстед поднимается по трапу в самолет.

Его жена Стелла Ассанж после новости о выходе мужа на свободу поблагодарила всех причастных. «Джулиан свободен!!!! Словами не могу выразить нашу огромнейшую благодарность вам — да, вам, кто годами действовал, чтобы это сбылось. Спасибо. Спасибо. Спасибо», — написала она в X.

«После более чем пяти лет в камере размером два на три метра, изолированный 23 часа в сутки, он вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и их детьми, которые знали своего отца только из-за решетки», — говорится в сообщении WikiLeaks.

Освобождение Ассанжа — «результат глобальной кампании», в которой приняли участие борцы за свободу прессы, законодатели и лидеры всего политического спектра, вплоть до ООН, добавили в WikiLeaks.

