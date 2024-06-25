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Сергей Марков исключил мусульманские погромы в России

Сергей Марков исключил мусульманские погромы в России

Российский политолог Сергей Марков прокомментировал в своем тг-канале нападение террористов в Дагестане.

«Дагестан. Это необычный теракт. Это теракт со стратегическими целями. Главной его целью было именно спровоцировать мусульманские погромы в городах России. Из общения террористов в мессенджере стало известно, что главной их мишенью был именно священник и именно в православный праздник», – отметил он.

«Поэтому все усилия российских властей сегодня и всю неделю будут нацелены на недопущение антимусульманских погромов.

Мусульманских погромов не будет. Потому что нет радикальных православных организаций. И потому что русский народ добрый и привык уважительно относиться к разным народам и разным религиям.

Правда некоторые эту доброту русского народа принимают за вялость, похмелье и слабость», – добавил эксперт.

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