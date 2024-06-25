Кения стала основным союзником США вне НАТО

Президент США Джо Байден объявил Кению основным американским союзником вне НАТО, передает РИА Новости.
«Настоящим объявляю Кению основным союзником США вне НАТО для целей данного закона (о зарубежной помощи) и закона о контроле за экспортом вооружения», – приводит агентство фрагмент президентского меморандума, адресованного госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену.
Названым статусом обладают два десятка государств, три из них – Кения, Колумбия и Катар – получили его во время президентства Байдена.