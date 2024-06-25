Кения стала основным союзником США вне НАТО

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Президент США Джо Байден объявил Кению основным американским союзником вне НАТО, передает РИА Новости.

«Настоящим объявляю Кению основным союзником США вне НАТО для целей данного закона (о зарубежной помощи) и закона о контроле за экспортом вооружения», – приводит агентство фрагмент президентского меморандума, адресованного госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену.

Названым статусом обладают два десятка государств, три из них – Кения, Колумбия и Катар – получили его во время президентства Байдена.