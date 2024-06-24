ОДКБ при необходимости поможет России, уверен генсек альянса |
Зеленский сменил командующего Объединёнными силами ВСУ |
При пожаре в здании НИИ в Подмосковье погибли 8 человек (обновлено, фото, видео) |
В ЕС договорились передать доходы от активов РФ Украине |
Eurasia Review: Турция и Азербайджан сломали доминирование России |
Уорлик: Франция поставками оружия Армении усложняет переговоры с Азербайджаном |
Генсек ОДКБ допустил расширение альянса |
AZAL – лучшая региональная авиакомпания в Центральной Азии и СНГ |
Меликов: Теракты в Дербенте и Махачкале были скоординированы |
Главное Политика

ОДКБ при необходимости поможет России, уверен генсек альянса

ОДКБ при необходимости поможет России, уверен генсек альянса

Такие события (теракт в Дагестане) способны значительно дестабилизировать обстановку на региональном уровне, особенно учитывая сетевой характер организации подобных экстремистских и террористических группировок.  Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

«На текущий момент в Секретариат не поступало обращений за помощью со стороны Российской Федерации. Россия располагает собственным потенциалом и опытом для успешного решения такого рода проблем. Значителен потенциал и двустороннего межведомственного взаимодействия. Однако я уверен, что в случае обращения России за помощью союзники не останутся в стороне», – отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
ОДКБ при необходимости поможет России, уверен генсек альянса
Политика

ОДКБ при необходимости поможет России, уверен генсек альянса

2024/06/24, 22:26
Эрдоган рассчитывает встретиться в Казахстане с Путиным
Политика

Эрдоган рассчитывает встретиться в Казахстане с Путиным

2024/06/24, 21:59
Макрон исключил скорейшее вступление Франции в войну в Украине
Политика

Макрон исключил скорейшее вступление Франции в войну в Украине

2024/06/24, 21:47
Лавров исключил "подпольные переговоры" по Украине (видео)
Политика

Лавров исключил «подпольные переговоры» по Украине (видео)

2024/06/24, 20:56
Посол Италии уверен в успешном проведении COP29 в Баку
Политика

Посол Италии уверен в успешном проведении COP29 в Баку

2024/06/24, 20:21
Уорлик: Франция поставками оружия Армении усложняет переговоры с Азербайджаном
Политика

Уорлик: Франция поставками оружия Армении усложняет переговоры с Азербайджаном

2024/06/24, 19:45
Генсек ОДКБ допустил расширение альянса
Политика

Генсек ОДКБ допустил расширение альянса

2024/06/24, 19:26
Баку и Бишкек обсудили двустороннее сотрудничество (фото)
Политика

Баку и Бишкек обсудили двустороннее сотрудничество (фото)

2024/06/24, 19:23
Руслан Курбанов - «Минвалу»: Идеология радикального прочтения ислама еще не изжита, в том числе и в Азербайджане
Политика

Руслан Курбанов – «Минвалу»: Идеология радикального прочтения ислама еще не изжита, в том числе и в Азербайджане

2024/06/24, 17:30