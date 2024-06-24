ОДКБ при необходимости поможет России, уверен генсек альянса

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Такие события (теракт в Дагестане) способны значительно дестабилизировать обстановку на региональном уровне, особенно учитывая сетевой характер организации подобных экстремистских и террористических группировок. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

«На текущий момент в Секретариат не поступало обращений за помощью со стороны Российской Федерации. Россия располагает собственным потенциалом и опытом для успешного решения такого рода проблем. Значителен потенциал и двустороннего межведомственного взаимодействия. Однако я уверен, что в случае обращения России за помощью союзники не останутся в стороне», – отметил он.