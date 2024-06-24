В ДТП погиб сопровождавший Орбана немецкий мотоциклист

129 Просмотров

Германский полицейский, сопровождавший на мотоцикле кортеж венгерского премьер-министра Виктора Орбана в аэропорт Штутгарта, попал в ДТП. Об этом сообщает FOCUS online.

По данным издания, он умер из-за травм, еще один полицейский был госпитализирован.

Согласно информации, авария произошла из-за того, что один из участников дорожного движения не увидел оцепления и выехал на дорогу, по которой передвигался кортеж. В результате легковой автомобиль местной жительницы столкнулся с двумя полицейскими мотоциклами.