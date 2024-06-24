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Лавров исключил «подпольные переговоры» по Украине (видео)

Лавров исключил "подпольные переговоры" по Украине (видео)

Москва не ведет ни с кем каких-либо «подпольных переговоров» по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Беларуси Сергеем Алейником.

«Ни с кем мы никакие подпольные переговоры не ведем, переговоры Запад отказывается организовывать на справедливой основе, не говоря уже о том, что человек по фамилии Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский) запретил всему украинскому руководству вести переговоры с Российской Федерацией», – подчеркнул Лавров.

В этом контексте Лавров также напомнил, что 14 июня президент России Владимир Путин сформулировал в министерстве иностранных дел инициативу, которая является «результатом трезвого и конструктивного анализа сложившихся реалий», но на Западе предметной реакции не последовало. «Наша добрая воля хорошо известна, нам ее не занимать. Многократно, начиная с госпереворота в 2014 году, мы делали предложение о том, чтобы найти взаимоприемлемое решение той ситуации, которую Запад создал в Украине после госпереворота. Встречали неизменный отказ, в том числе вот так же негативно была воспринята недавняя инициатива президента Путина о реалистичных путях регулирования, – отметил российский министр. – Мы воспринимаем все происходящее исключительно в контексте ситуации, когда перед нами западный ультиматум, и все решения, которые президент принимает о наших дальнейших шагах, исходят из этого».

«Практически все, что делает Запад, что он декларирует, что он осуществляет на практике с начала специальной военной операции, выстроено в русле ультиматума Российской Федерации по всем направлениям, включая и перспективы политико-дипломатического урегулирования [вокруг Украины], которые были сорваны по указке англосаксов в апреле 2022 года, включая и ползучие расширения номенклатуры вооружений, которые Запад сам себе разрешает поставлять киевскому нацистскому режиму». – резюмировал Лавров.

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