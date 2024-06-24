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В ЕС договорились передать доходы от активов РФ Украине

В ЕС договорились передать доходы от активов РФ Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран союза согласовали решение о перечислении доходов, полученных от инвестирования замороженных активов России, в Европейский фонд мира для покупки вооружения для Украины, передает ТАСС.

По его словам, вскоре из доходов от российских активов ЕС выделит Украине €1,4 млрд, € 1 млрд — до конца года на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия. Вместе с тем господин Боррель отметил, что одна страна (он ее не назвал) продолжает блокировать выплаты Украине из фонда на более чем €6 млрд.

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