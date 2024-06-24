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Посол Италии уверен в успешном проведении COP29 в Баку

Посол Италии уверен в успешном проведении COP29 в Баку

Председательство Италии в G7 и проведение COP29 в Баку будут успешными.

Об этом посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо сказал на мероприятии, посвященном Дню Республики этой страны.

«В этом году на наши страны возлагается большая ответственность и открываются дополнительные возможности для сотрудничества. Италия председательствует в G7, а Азербайджан – в COP29, которые, мы уверены, пройдут успешно», – приводит «Репорт» его слова.

Посол отметил, что двусторонние отношения Италии и Азербайджана носят стратегический характер.

«Отношения между странами основаны на интенсивном политическом диалоге и обмене визитами и миссиями на самом высоком уровне», – подчеркнул итальянский дипломат.

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