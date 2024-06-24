Мбаппе разрешили играть в черной маске

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе выступление в чёрной маске на чемпионате Европы.
Мбаппе будет играть на чемпионате Европы в маске чёрного цвета, в которой он проводил тренировки. Об этом сообщает RMC Sport.
По информации RMC Sport, главный тренер Дидье Дешам собирается рискнуть и выпустить игрока на поле после перелома носа.
Напомним, что нападающий трёхцветных сломал нос в игре с Австрией (0:1). При этом футболист намерен продолжить участие в турнире, играя в маске. Мбаппе уже пропустил матч с Нидерландами (0:0).