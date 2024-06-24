Уорлик: Франция поставками оружия Армении усложняет переговоры с Азербайджаном

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Армения имеет право защищаться и покупать оружие у Франции или других стран, но поскольку мы близки к подписанию мирного договора, этот шаг Франции является новым провоцирующим элементом в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик, которого цитирует news.am.

По его мнению, Франция должна была заключить сделку с Арменией о поставках вооружений после подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

«Но как говорится, имеем то, что имеем. Армения имеет право на защиту, продолжит иметь армию, не распустит ее, будет защищать свои границы от любых внешних угроз, но прискорбно, что, когда мы приближаемся к заключению мирного соглашения, такой шаг запутывает и еще больше усложняет переговоры», – сказал Уорлик.