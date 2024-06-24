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Экс-финансист Управления военной полиции получил 11-летний срок

Экс-финансист Управления военной полиции получил 11-летний срок

Зачитан приговор Садигу Гаджиеву, бывшему начальнику финансовой службы Управления военной полиции министерства обороны, также работавшему главой финансовых служб нескольких воинских частей и обвиняемому в хищении 1,9 млн манатов.

Приговор был оглашен на судебном заседании Бакинского военного суда под председательством судьи Джамала Рамазанова, сообщает «Репорт».

Согласно решению суда Садиг Гаджиев приговорен к 11 годам лишения свободы.

Отметим, что Садиг Гаджиев, являвшийся начальником финансовой службы управления военной полиции, а также нескольких воинских частей министерства обороны, обвинялся по статье 179.4 УК (Хищение в особо крупном размере) в хищении 1 млн 900 тыс. манатов.

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