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Баку и Бишкек обсудили двустороннее сотрудничество (фото)

Баку и Бишкек обсудили двустороннее сотрудничество (фото)

24 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Кыргызской Республики в нашей стране Максата Мамытканова.

Согласно информации управления пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи посол представил министру Джейхуну Байрамову копию своих верительных грамот. Министр поздравил посла с назначением, пожелал ему в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по различным аспектам повестки двустороннего сотрудничества, в том числе укреплению сотрудничества в политической, экономической, транспортной, гуманитарной, культурной сферах и реализации совместных проектов.

Говоря о дружественных отношениях между нашими странами, основанных на вековых этнических, культурных, религиозных связях, министр подчеркнул перспективы развития этих связей. Было отмечено, что в настоящее время между Азербайджаном и Кыргызстаном существует взаимопонимание на всех уровнях. Было подчеркнуто, что участившиеся в последнее время контакты, взаимные визиты между руководителями наших стран знаменуют собой подъем отношений между нашими странами до уровня стратегического партнерства.

Была выражена удовлетворенность развитием сотрудничества между нашими странами на многосторонних платформах, особенно в Организации тюркских государств (ОТГ), SPECA, Организации исламского сотрудничества и других региональных организациях. В частности, была подчеркнута важность наличия широких перспектив сотрудничества в рамках ОТГ, а также интенсивных контактов между государствами-членами ОТГ в направлении использования имеющегося потенциала. В этом контексте была выражена уверенность в том, что внеочередной саммит ОТГ, который состоится в июле текущего года в городе Шуша, и предстоящий в октябре официальный саммит в Бишкеке станут одними из контактов, которые послужат развитию организации.

В ходе встречи было отмечено наличие широких возможностей в рамках COP29 имеются широкие возможности для сотрудничества.

Было подчеркнуто, что поддержка Кыргызстаном мирных усилий и созидательного процесса заслуживает одобрения, а также то, что средняя школа, фундамент которой заложен в агдамском селе Хыдырлы по инициативе Кыргызской Республики, является ярким примером этой поддержки.

Посол Максат Мамытканов заявил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления связей между нашими странами.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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