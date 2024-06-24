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AZAL – лучшая региональная авиакомпания в Центральной Азии и СНГ

AZAL - лучшая региональная авиакомпания в Центральной Азии и СНГ

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL вновь подтвердил свой высокий статус, в очередной раз одержав победу в номинации международной премии Skytrax 2024 World Airline Awards – «Лучшая региональная авиакомпания в Центральной Азии и СНГ».

Церемония награждения премией Skytrax состоялась 24 июня в рамках торжественного мероприятия в Лондоне.

Это важное достижение подтверждает высокий уровень сервиса авиакомпании Azerbaijan Airlines, ставя ее в один ряд с признанными лидерами мирового авиационного рынка.

«Это признание является результатом упорного труда всей дружной команды Azerbaijan Airlines, стремящейся предлагать нашим пассажирам сервис мирового уровня. Мы гордимся тем, что наши усилия отмечены столь престижной наградой, свидетельствующей о высоком доверии клиентов к нашей авиакомпании», – сказал президент ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев.

По его словам, получение данной награды подтверждает приверженность AZAL высоким стандартам качества и клиентского сервиса, укрепляя позиции авиакомпании как лидера в регионе и на международном уровне.

Премия World Airline Awards присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax – глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов. Рейтинг определяется по итогам крупнейшего в мире исследования удовлетворенности пассажиров.

Отметим, что пассажирская авиакомпания Azerbaijan Airlines также имеет рейтинг «4 Звезд» от Skytrax. Данный статус формируется по итогам независимого аудита, который проверяет качество предлагаемых авиакомпанией услуг в небе и на земле.

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