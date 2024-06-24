При пожаре в здании НИИ в Подмосковье погибли 8 человек (обновлено, фото, видео)

20:41 Площадь пожара в НИИ во Фрязино достигла 5 тыс. квадратных метров, тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Площадь пожара увеличилась до 5000 кв.м. Тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью. Пожарные продолжают работу по ликвидации пожара», — говорится в сообщении.
В тушении участвуют более 130 человек и 50 единиц техники.
***
19:09 Количество погибших при пожаре во Фрязино выросло до восьми человек, сообщает «Интерфакс».
***
18:27 В Подмосковье загорелось здание научно-исследовательского института «Платан».
Огонь охватил 5-8 этажи. Во время пожара погибли 2 человека, они выпали из окна.