При пожаре в здании НИИ в Подмосковье погибли 8 человек (обновлено, фото, видео)

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20:41 Площадь пожара в НИИ во Фрязино достигла 5 тыс. квадратных метров, тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Площадь пожара увеличилась до 5000 кв.м. Тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью. Пожарные продолжают работу по ликвидации пожара», — говорится в сообщении.

В тушении участвуют более 130 человек и 50 единиц техники.

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19:09 Количество погибших при пожаре во Фрязино выросло до восьми человек, сообщает «Интерфакс».

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18:27 В Подмосковье загорелось здание научно-исследовательского института «Платан».

Огонь охватил 5-8 этажи. Во время пожара погибли 2 человека, они выпали из окна.

