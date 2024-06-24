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Nar приветствует выдающиеся достижения азербайджанской молодежи

Nar приветствует выдающиеся достижения азербайджанской молодежи

Nar приветствует успехи абитуриентов, набравших наивысшие баллы на вступительных экзаменах в университеты. Студенты с наивысшими результатами будут награждены со стороны мобильного оператора. Учитывая важность технологий в современном образовании, Nar наградит будущих студентов смартфонами и мобильными номерами с крупной суммой на балансе для более удобного общения. Это обеспечит плавную интеграцию в университетскую жизнь и откроет новые возможности для обучения.

Nar награждает студентов, набравших максимальные баллы на вступительных экзаменах, с 2018 года. В соответствии с целями устойчивого развития ООН, Nar придает первостепенное значение поддержке образования как ключевому направлению своей стратегии корпоративной социальной ответственности. Продвигая образование сегодня, Nar вносит вклад в светлое будущее завтра. Чтобы узнать больше о проектах, реализуемых Nar, вы можете посетить сайт nar.com.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по Индексу потребительской лояльности. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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