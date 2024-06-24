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Китай подготовил неприятный банковский сюрприз для России

Китай подготовил неприятный банковский сюрприз для России

«Бэнк оф Чайна», российская «дочка» китайского Bank of China, с 24 июня приостановила все операции с российскими банками, которые попали под санкции США.

Решение связано с опасениями вторичных санкций со стороны США. Работать с неподсанкционными кредитными организациями РФ «Бэнк оф Чайна» пока продолжает, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

«Для российского рынка это не очень приятная новость. Возникнут дополнительные издержки как по времени, так и по стоимости обработки платежей», — отметил один из финансистов. По его словам, банк традиционно играл «существенную роль» в банковском платежном трафике.

На российском рынке «дочка» Bank of China занимает второе место по размеру активов среди дочерних структур китайских банков — 592,4 млрд руб. на конец первого квартала 2024 года ($6,68 млрд по актуальному на 24 июня курсу).

Бэнк оф Чайна является опорной расчетной кредитной организацией для китайского бизнеса, госструктур и крупных российских компаний. Бизнес банка сосредоточен на платежах в юанях между Россией и Китаем.

Отказ «Бэнк оф Чайна» от работы с подсанкционными российскими банками обостряет проблему платежей, которые «выходят за пределы банковского сектора, в результате чего у государства становится все меньше контроля за ними, возникают риски мошенничества», заявил собеседник издания.

Источники на финансовом рынке подтвердили: в последнее время платежи все чаще проводят через небанковских платежных агентов, что делает всю цепочку транзакций менее прозрачной. При этом деятельность таких посредников находится вне контроля регуляторов и не является прозрачной, что делает механизм рискованным. «Если деньги зависли, их вернут в рублях, но по какому курсе это будет сделано, непонятно», — объяснил источник на рынке.

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