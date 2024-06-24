В Азербайджане продлен карантин |
В Баку преступник насмерть застрелил из ружья полицейских и гражданского |
Активная фаза КТО в Дербенте завершилась (обновлено, фото, видео) |
Украина ударила по Севастополю: четверо погибли, 151 пострадал (обновлено, фото, видео) |
24 июня — день рождения Эльчибея |
Стрельба на границе России и самопровозглашенной Абхазии (обновлено, фото, видео) |
«Россиянам следует хорошо подумать». Сеул предупредил Москву |
В столичной многоэтажке оборвался трос лифта, пятеро пострадали (видео) |
Россия обвинила США в обстреле Севастополя |
Главное Общество

На Сальянском шоссе начался ремонт (видео)

На Сальянском шоссе начался ремонт (видео)

На Сальянском шоссе (от Бибиэйбатского шоссе до Локбатанского круга) начаты ремонтные работы.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В настоящее время на участке ведется фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и реконструкция пешеходных тротуаров.

Движение полностью не перекрыто. Частичное ограничение движения по отдельным полосам движения применяется только для обеспечения безопасности проезжающих по территории автотранспортных средств и безопасности работников.

Теги:
Из этой рубрики
Nar приветствует выдающиеся достижения азербайджанской молодежи
Общество

Nar приветствует выдающиеся достижения азербайджанской молодежи

2024/06/24, 17:17
Завтра изменится график движения поездов на фиолетовой линии
Общество

Завтра изменится график движения поездов на фиолетовой линии

2024/06/24, 16:49
В Лянкяране пропавший мужчина найден мертвым под мостом
Общество

В Лянкяране пропавший мужчина найден мертвым под мостом

2024/06/24, 16:28
На Сальянском шоссе начался ремонт (видео)
Общество

На Сальянском шоссе начался ремонт (видео)

2024/06/24, 16:08
Ильхам Алиев обратился в Конституционный суд
Общество

Ильхам Алиев обратился в Конституционный суд

2024/06/24, 15:30
В Азербайджане продлен карантин
Общество

В Азербайджане продлен карантин

2024/06/24, 15:03
В Баку простились с погибшими сотрудниками полиции (фото)
Общество

В Баку простились с погибшими сотрудниками полиции (фото)

2024/06/24, 14:51
Еще на двух улицах в Баку будет ограничено движение
Общество

Еще на двух улицах в Баку будет ограничено движение

2024/06/24, 14:05
Кямран Алиев: В ближайшие дни 15 сепаратистов предстанут перед судом
Общество

Кямран Алиев: В ближайшие дни 15 сепаратистов предстанут перед судом

2024/06/24, 13:18