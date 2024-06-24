На Сальянском шоссе начался ремонт (видео)

На Сальянском шоссе (от Бибиэйбатского шоссе до Локбатанского круга) начаты ремонтные работы.
Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
В настоящее время на участке ведется фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и реконструкция пешеходных тротуаров.
Движение полностью не перекрыто. Частичное ограничение движения по отдельным полосам движения применяется только для обеспечения безопасности проезжающих по территории автотранспортных средств и безопасности работников.