В Баку простились с погибшими сотрудниками полиции (фото)

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В Баку состоялась церемония прощания с полицейскими, погибшими при задержании преступника.

Напомним, 24 июня в поселке Шувелан Хазарского района столицы неоднократно судимый и находившийся в розыске Аллахвердиев Ровшан Октай оглу, 1986 года рождения, оказал при задержании вооруженное сопротивление сотрудникам полиции.

Открыв огонь из охотничьего ружья Lancaster, он убил троих полицейских и одного гражданского.

Погибшими сотрудниками полиции являются капитан полиции Эльдениз Мамедов, сержанты Махир Агаев и Мирали Гейдаров.