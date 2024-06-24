В Баку простились с погибшими сотрудниками полиции (фото)

В Баку состоялась церемония прощания с полицейскими, погибшими при задержании преступника.
Напомним, 24 июня в поселке Шувелан Хазарского района столицы неоднократно судимый и находившийся в розыске Аллахвердиев Ровшан Октай оглу, 1986 года рождения, оказал при задержании вооруженное сопротивление сотрудникам полиции.
Открыв огонь из охотничьего ружья Lancaster, он убил троих полицейских и одного гражданского.
Погибшими сотрудниками полиции являются капитан полиции Эльдениз Мамедов, сержанты Махир Агаев и Мирали Гейдаров.