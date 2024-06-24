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Главное Мир

ЕС ввел санкции против Арама Габрелянова

ЕС ввел санкции против Арама Габрелянова

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против российских певцов SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Полины Гагариной. Об этом сообщает РИА Новости.

14-й пакет санкций против России был официально утвержден советом ЕС и вступил в силу. В новом пакете расширили персональные ограничения, под которые попали 116 физических лиц и организаций. Помимо Гагариной и Дронова, из деятелей культуры в санкционном списке также оказался актер Иван Охлобыстин.

ЕС также ввел санкции против гендиректора издательского дома News Media Арама Габрелянова.

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