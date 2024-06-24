Во французских школах менее чем за год зафиксировали 650 проявлений антисемитизма

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Французские власти выявили 650 проявлений антисемитизма в школах начиная с 7 октября 2023 года.

Об этом заявила министр образования Франции Николь Белубе в эфире телеканала BFMTV.

«С 7 октября прошлого года мы ведем отдельный учет актов проявления антисемитизма, – сказала Белубе. – За этот период было зафиксировано 650 таких инцидентов».

Она подчеркнула, что ее ведомство намерено работать с каждым сообщением о подобных происшествиях. В частности, по ее словам, педагогический состав будет проводить беседы с учениками для профилактики антисемитизма.