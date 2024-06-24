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Путин решил отмолчаться по поводу теракта в Дагестане

Путин решил отмолчаться по поводу теракта в Дагестане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «всем пострадавшим в результате террористических атак в Крыму и Дагестане, оказывается помощь, глава государства Владимир Путин получает данные об этом».

«Президент в Кремле, получает информацию о том, как оказывается помощь пострадавшим во время атаки на Крым и тем, кто был ранен, потерявшим родственников в Дагестане. Президент глубоко соболезнует. И всем тем, кто потерял родных в Крыму и родственникам и близким погибших в Дагестане оказывается помощь. По линии здравоохранения всем, кто пострадал», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Песков добавил, что сегодня у Путина состоятся несколько встреч, а также ряд международных телефонных разговоров.

Он также ответил на вопрос журналиста, планирует ли президент РФ Владимир Путин обращение к россиянам.

«В настоящий момент нет», — сказал Песков.

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