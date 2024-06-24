Минэкологии бьет тревогу: Зеленых насаждений на душу населения в Баку в 5 раз меньше нормы

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Зеленых насаждений на душу населения в Баку в 5 раз меньше нормы.

Об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на научно-практической конференции на тему «Роль просветительских и правоохранительных мероприятий в укреплении окружающей среды», проходящей в городе Ханкенди, передает Trend.

По ее словам экологическая проблема все еще остается.

«Для решения проблем необходимо проделать большую работу и нужны большие финансы.

Проводятся новые технологические работы. Также наблюдаются риски для окружающей среды. Есть положительные результаты совершенствования законодательства и проведения просвещения.

Для справки сообщу, что в среднем в Баку на одного человека приходится 5 квадратных метров зелени, в то время, как норма составляет 20-25 квадратных метров. Впереди много работы. К увеличению зеленых насаждений подключаются все государственные органы. Это очень положительный фактор», – добавила она.