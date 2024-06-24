Макрон в шоке. Или в ауте?

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Интересно, о чем подумали Эммануэль Макрон и его команда в лице Анн Идальго и других, когда в конце прошлой недели ознакомились посредством телеканала «Евроньюс» с репортажем о завершившейся некоторое время назад Бакинской энергетической неделе, включая интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева?

Отметим, что глава государства, раскрыв политику страны по развитию «зеленой» энергетики, параллельно поделился информацией о привлекательности Азербайджана «не только для инвестиций в ископаемое топливо, но и в возобновляемые источники энергии» (ВИЭ). В частности, он знаково подчеркнул, что Баку, зарабатывавший на ископаемом топливе, «теперь направляет это богатство в возобновляемую энергетику». Важнейшей целью происходящего Ильхам Алиев очертил обеспечение экспорта и продуманного подхода к максимальному использованию ВИЭ «для производства электричества и экономии природного газа, направляя его тем, кому он сейчас необходим, в первую очередь — в Европу».

Наверняка этот акцент вызвал шок у Макрона и Ко. Если не ступор. Ведь, помещая интервью Алиева, «Евроньюс» фактически актуализировал значимость нашей страны для европейского континента. На фоне этого действия ангажированной когорты французского истеблишмента, периодически требующей от Елисейского дворца ввода санкций против Азербайджана или реализации иных антибакинских шагов, вплоть до призыва по линии городского совета Парижа (Анн Идальго) или Регионального совета О-де-Франс к бойкоту ожидаемого в ноябре 2024 г. в Баку саммита COP29, становятся просто никчемными.

Но можно ли предоставить какую-либо иную оценку этим потугам, ежели И. Алиев среди главных целей Баку в качестве столицы данного крупнейшего мероприятия назвал обеспечение единства и солидарности — с одновременным созданием такой позитивной атмосферы «на COP и позднее», чтобы государствам и компаниям «понравилось работать вместе» на пути к спасению планеты. Причем непосредственно корреспондент «Евроньюс» в предваряющем вышеприведенный взгляд президента страны вопросе заострил внимание на объявление И. Алиевым «своим специальным указом» «Года солидарности во имя зеленого мира».

Согласимся, что зрителям этого телеканала после интервью становится вполне очевидно, кто на сегодня в реальности есть созидатель в мировом пространстве, а кто разрушитель. Да к тому же на основе всего лишь мелочных политических амбиций. Причем разрушитель как на внешнем, так и на внутреннем поле.

Еще один момент из интервью, который в обязательном режиме затрагивает Макрона и иже с ним, видится в следующем. Как известно, Комиссия по исследованиям Сената Франции представила правительству доклад о деятельности французской Total, с фиксацией рассмотрения аспекта о прекращении «новых проектов или новых этапов текущих проектов с участием французских компаний в углеводородном секторе Азербайджана» (вне акцентирования внимания на COP29).

Вот спрашивается, для кого инициаторы этого предложения делают хуже, если в интервью президент страны, назвав в числе инвесторов Азербайджана ACWA Power, BP и ряд других компаний, подчеркнул наличие мощных сил из этой области «из разных стран», планирующих «работать с нами».

К слову, в 2023 году, в рамках беседы И. Алиева с председателем правления компании BP Хельге Лундом была подчеркнута заинтересованность BP как «в будущих проектах в нефтяной, газовой и энергетической сферах в Азербайджане», так и, «с учетом глобального энергетического перехода», в «новых проектах в области возобновляемой энергии». А во время мартовской (2024 г.) встречи Алиева с новым главным исполнительным директором BP Мюрреем Очинклоссом, на которой констатировался вклад Азербайджана «в энергетическую безопасность ряда государств региона и Европы (устойчивое газоснабжение)», наряду с углеводородными энергоресурсами «нашей страны в новую эпоху», фиксировался потенциал ВИЭ, с раскрытием факта реализации компанией BP в текущем году проектов в данной сфере на освобожденных от оккупации территориях.

Нужны ли тут дополнительные комментарии с точки зрения французских призывов в направлении Total?

Ну и нельзя пройти мимо подчеркивания И. Алиевым в интервью прозвучавшего поздравления президента США Джозефа Байдена по поводу открытия, мировой значимости и перспектив Бакинской энергетической недели. Как выразился на сей счет глава государства, «не многие энергетические мероприятия удостаиваются чести» такого масштаба.

Говоря иными словами, на фоне поиска Макроном на протяжении всего своего президентского срока места Франции в мире Азербайджан уверенно занимает свою нишу на планете. Блестящая же победа во Второй Карабахской войне продемонстрировала, что Баку стал примером для мира в контексте возможностей для тех или иных стран достигать исторической справедливости на основе соблюдения всех норм и принципов международного права.

Что касается направленности интервью Алиева и заинтересованности «Евроньюс» в распространении позиции Азербайджана для широкой мировой общественности, то Макрону впору в очередной раз задаться вопросом, по какой причине он лишил Париж периода своего президентства возможности быть в числе друзей Баку.

Теймур Атаев