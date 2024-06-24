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Испания призывает ЕС не спешить и дать шанс Грузии

Испания призывает ЕС не спешить и дать шанс Грузии

Правительство Испании считает, что ЕС рано принимать меры в отношении Грузии в ответ на закон об иноагентах.

Об этом заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес по прибытии на заседание Совета Евросоюза, передает ТАСС.

«Сегодня я буду выступать за предостережение, – отметил дипломат. – Будем надеяться, что Грузия вернется на путь, на котором мы хотим ее видеть».

«Поэтому сегодня в отношении правительства Грузии должно быть [озвучено] серьезное предостережение, пока еще не меры», – добавил министр. Альбарес считает, что следует «дать правительству Грузии шанс в пользу грузинского народа и его перспектив в ЕС».

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз закроет свои двери для Грузии, если правительство страны продолжит нынешний курс.

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