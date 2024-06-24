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Главное Мир

Стало известно, когда главный враг Азербайджана подаст в отставку

Стало известно, когда главный враг Азербайджана подаст в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон может подать в отставку за неделю до Олимпиады, сообщает Bellingcat.

Победа правой партии на выборах в Европарламент и объявленные парламентские выборы в самой Франции стали серьёзным негативным фактором для Макрона.

При этом, страна слабо готова к проведению Олимпиады, а уровень террористической угрозы является максимальным за всю историю проведения игр.

На этом фоне Макрон может попытаться «спасти лицо», объявив об отставке и свалив всё, что будет дальше на новое правительство страны, отмечает издание.

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