Венгрия выступила против дополнительной военной помощи Украине

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Венгрия по-прежнему выступает против выделения Евросоюзом дополнительных средств на военную помощь Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, направляясь на встречу с коллегами из стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС.

Глава МИД отметил, что там состоится «очередная битва между сторонниками войны и сторонниками мира».

«Сегодня они хотят объявить о выделении миллиардов евро на поставки оружия в Украину», – сообщил Сийярто относительно планов лидеров ЕС.

«Если бы хоть десятая часть этой энергии была потрачена на укрепление мира, сегодня было бы гораздо меньше погибших и меньше разрушений», – написал министр на своей странице в Facebook.