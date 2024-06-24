ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций. Что включает новый пакет?

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Европейский Совет принял 14-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России

Как говорится в заявлении Совета, новые меры направлены на такие секторы российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше затрудняют обход уже существующих санкций ЕС.

Новый пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, говорится в документе.

В числе новых ограничений — запрет услуг по перегрузке российского сжиженного природного газа на территории ЕС для отгрузки в третьи страны. Это касается как перегрузки с судна на судно, так и с судна на берег, и не затрагивает импорт, а только реэкспорт в третьи страны через ЕС.

Материнские компании ЕС будут обязаны следить, чтобы их дочерние компании в третьих странах не участвовали в деятельности, позволяющей обходить санкции.

Чтобы противодействовать реэкспорту боевой техники, имеющей решающее значение для развития российских военных систем, европейские компании, продающие боевую технику в третьи страны, должны будут внедрить механизмы, способные выявлять и оценивать риски реэкспорта в Россию и снижать их.

Кроме того, европейские компании, передающие промышленные ноу-хау для производства товаров боевого применения коммерческим партнерам из третьих стран, теперь должны будут включать в договоры положения, гарантирующие, что такие ноу-хау не будут использованы для товаров, предназначенных для России.

Политическим партиям и фондам, неправительственным организациям, включая аналитические центры, и поставщикам медиа-услуг в ЕС больше не будет разрешено принимать финансирование от российского государства и его посредников.

ЕС также впервые принял меры против конкретных судов, участвующих в военных действиях России против Украины, наложив на них запрет на доступ в порты и на предоставление услуг.

ЕС также ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, способствующих укреплению промышленного потенциала России.

Евросоюз добавил 61 новую организацию в список непосредственно поддерживающих военно-промышленный комплекс России в войне против Украины. На них будут распространяться более жесткие ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Среди прочих мер — запрет на регистрацию в Европе россиянами некоторых видов интеллектуальной собственности и возможность для европейских компаний требовать компенсации ущерба, нанесенного им российскими компаниями в результате введения санкций.