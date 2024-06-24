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Политолог Марков: Необходим жесткий контроль школ ММА в Дагестане

Политолог Марков: Необходим жесткий контроль школ ММА в Дагестане

Политолог Сергей Марков опубликовал пост, в котором выразил свое мнение о недавнем теракте в Дагестане и его связи с бойцом ММА, воспитанником школы, основанной отцом Хабиба Нурмагомедова.

Марков акцентировал внимание на нескольких, по его мнению, «ключевых моментах»: Хабиб Нурмагомедов — это один из национальных героев Дагестана. Но теракт оказался связан с ним.

«1. Один из террористов — это боец ММА клуба Хабиба Нурмагомедова и воспитанник школы его отца.

2. Сам Хабиб долго молчал после теракта.

3. Сейчас Хабиб высказался, но очень скользко. Не по-мужски. Выразил свое соболезнование всем и всем рекомендовал смотреть, с кем общаются члены их семей. Как хотите, так и понимайте.

4. То есть прямого и ясного осуждения теракта со стороны Хабиба Нурмагомедова нет. Известна его очень радикальная исламская позиция.

5. Поэтому вывод может быть сделан, что школы ММА Хабиба Нурмагомедова могут использоваться для подготовки террористов или, точнее, для создания среды, в которой комфортно себя чувствуют те, кто вербует террористов.

6. Сам Хабиб живёт не в России, а в Дубае.

7. Вывод ясен: школы ММА в Дагестане должны быть взяты под жёсткий контроль силовиков.

8. Мы все ждём от Хабиба Нурмагомедова ясного осуждения теракта и готовности полностью сотрудничать с силовиками для недопущения следующих терактов», – написал он в своем Telegram.

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