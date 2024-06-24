Нурмагомедов высказался о терактах в Дагестане

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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования близким погибших во время терактов в Дагестане.

«Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел», — написал бывший чемпион UFC в Instagram.

Сообщается, что одним из ликвидированных в Дербенте боевиков может быть Гаджимурад Кагиров — боец, представлявший клуб Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA.