Боррель грозит Грузии «закрытием дверей Евросоюза»

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Евросоюз закроет свои двери для Грузии, если правительство страны продолжит нынешний курс.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета Евросоюза, передает ТАСС.

«Двери ЕС открыты для Грузии сейчас. Но, если правительство продолжит делать то, что делает, эти двери будут закрыты», – сказал он, выразив мнение, что народу Грузии придется заплатить за действия правительства.

По словам Борреля, министры иностранных дел обсудят ситуацию в Грузии и потенциальные действия ЕС на ее фоне.

«Я вам сообщу о результатах дискуссии после заседания», – добавил он.