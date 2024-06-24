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Боррель грозит Грузии «закрытием дверей Евросоюза»

Боррель грозит Грузии "закрытием дверей Евросоюза"

Евросоюз закроет свои двери для Грузии, если правительство страны продолжит нынешний курс.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета Евросоюза, передает ТАСС.

«Двери ЕС открыты для Грузии сейчас. Но, если правительство продолжит делать то, что делает, эти двери будут закрыты», – сказал он, выразив мнение, что народу Грузии придется заплатить за действия правительства.

По словам Борреля, министры иностранных дел обсудят ситуацию в Грузии и потенциальные действия ЕС на ее фоне.

«Я вам сообщу о результатах дискуссии после заседания», – добавил он.

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