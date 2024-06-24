Ильхам Алиев выразил соболезнования Путину и Меликову

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с произошедшими в Дагестане событиями.
«Глубоко потрясен известием о гибели мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате террористических актов, совершенных в Дагестане.
Мы решительно осуждаем эти кровавые преступления, поддерживаем борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма.
От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в письме.
Также Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями главе Республики Дагестан Российской Федерации Сергею Меликову.
«Уважаемый Сергей Алимович,
С чувством глубокой скорби воспринял известие о совершенных террористических актах в Дербенте и Махачкале, повлекших за собой многочисленные человеческие жертвы.
Разделяя горе невосполнимой утраты, от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу Дагестана. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в письме.