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Ильхам Алиев выразил соболезнования Путину и Меликову

Ильхам Алиев выразил соболезнования Путину и Меликову

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с произошедшими в Дагестане событиями.

«Глубоко потрясен известием о гибели мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате террористических актов, совершенных в Дагестане.

Мы решительно осуждаем эти кровавые преступления, поддерживаем борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в письме.

Также Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями главе Республики Дагестан Российской Федерации Сергею Меликову.

«Уважаемый Сергей Алимович,

С чувством глубокой скорби воспринял известие о совершенных террористических актах в Дербенте и Махачкале, повлекших за собой многочисленные человеческие жертвы.

Разделяя горе невосполнимой утраты, от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу Дагестана. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в письме.

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