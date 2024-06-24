В Баку преступник насмерть застрелил из ружья полицейских и гражданского

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24 июня в поселке Шувелан Хазарского района столицы неоднократно судимый и в настоящее время находящийся в розыске Аллахвердиев Ровшан Октай оглу, 1986 года рождения, оказал при задержании вооруженное сопротивление сотрудникам полиции.

Об этом говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры.

Согласно информации, он пытался сбежать от полиции, прикрываясь членами своей семьи. Используя создавшуюся ситуацию, преступник выстрелил из охотничьего ружья Lancaster и убил 3 полицейских и 1 гражданского.

Р.Аллахвердиев был нейтрализован сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.