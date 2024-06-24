Число умерших во время паломничества в Мекку уже превысило 1300 человек

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Более 1300 человек умерли во время паломничества в Мекку, заявил министр здравоохранения Саудовской Аравии Фахд бен Абдель Рахман аль-Джаляджель. Об этом пишет РИА Новости.

«Во время хаджа умерли от естественных причин 1301 паломник, более 83% из них не были зарегистрированы», — сказал глава минздрава в эфире саудовского телеканала «Аль-Ихбария».

По его словам, 95 паломников остаются на лечении в больницах. Всего в процессе хаджа врачи Саудовской Аравии 30 тысяч раз оказали паломникам экстренную медпомощь.

Погибших похоронили в Мекке. Личности покойных устанавливаются, в некоторых случаях процесс опознания затягивается, поскольку не у всех были при себе документы, отметил министр.