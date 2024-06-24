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Азербайджан принял участие в Конференции ОБСЕ высокого уровня по изменению климата

Азербайджан принял участие в Конференции ОБСЕ высокого уровня по изменению климата

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев 21 июня принял участие в Конференции Мальтийского председательства ОБСЕ высокого уровня по изменению климата.

Согласно информации МИД Азербайджана, мероприятие состоялось на Мальте.

На конференции было обсуждено влияние изменения климата на безопасность в регионе ОБСЕ, текущая ситуация и возможности совместной борьбы с изменением климата. Выступая на конференции, замминистра Фариз Рзаев заявил, что Азербайджан также подвергся воздействию изменения климата, и доложил о проделанной работе по борьбе с этим вызовом. Было отмечено, что Азербайджан поддерживает принятое в Стокгольме в 2021 году решение Совета министров ОБСЕ об укреплении сотрудничества в борьбе с вызовами, вызванными изменением климата, наша страна активно участвует в нескольких региональных проектах ОБСЕ.

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