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Нетаньяху предрек завершение фазы активных боев с ХАМАС

Нетаньяху предрек завершение фазы активных боев с ХАМАС

Фаза активных боев с радикальным палестинским движением ХАМАС в городе Рафах в секторе Газа скоро завершится. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью 14-му каналу израильского телевидения.

«Военные действия в интенсивной фазе в Рафахе скоро закончатся, но мы продолжим операции и удары и не сдадимся. Мы бьем по ним со всей силой», – сказал Нетаньяху. Он добавил, что даже в случае снижения интенсивности боев Израиль не остановит войну и будет добиваться уничтожения ХАМАС.

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