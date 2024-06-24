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Южнокорейские фигуристки устроили пьянку, одна из них изнасиловала юношу

Южнокорейские фигуристки устроили пьянку, одна из них изнасиловала юношу

Федерация конькобежного спорта Южной Кореи (KSU) приняла решение о дисквалификации двух фигуристок из состава национальной команды.

Во время тренировочного сбора, который проходил в Италии с 15 по 28 мая, две фигуристки взрослой команды распивали спиртные напитки. Одна из них совершила сексуальное насилие в отношении фигуриста юниорской команды, который пробрался в лагерь проживания женской команды. Ещё одна фигуристка сделала фотоснимки интимного характера, сообщает корейский канал SBS.

По итогам разбирательств, одна фигуристка отстранена на три года, вторая — на год, юниор получил выговор.

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