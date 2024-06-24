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24 июня — день рождения Эльчибея

24 июня — день рождения Эльчибея

Сегодня день рождения лидера азербайджанского национального движения, экс-президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея.

Абульфаз Гадир оглу Алиев (Эльчибей) родился 24 июня 1938 года в селе Келеки Ордубадского района. В 1957 году он окончил факультет востоковедения Азербайджанского государственного университета. Некоторое время работал переводчиком в Египте, после возвращения в Баку преподавал в БГУ. В 1975-1976 гг.  находился под арестом из-за своей антисоветской деятельности. После освобождения начал работать в Институте рукописей Академии наук Азербайджана. В 1988 году стал одним из лидеров начавшегося в Азербайджане народного движения, организаторов Народного фронта Азербайджана.

В 1992 году Абульфаз Эльчибей был избран президентом, однако пробыл на этом посту всего год. В результате начавшегося в Гяндже мятежа Абульфаз Эльчибей покинул Баку и вернулся в свое родное село Келеки.

24 июня по решению Милли Меджлиса, полномочия Абульфаза Эльчибея были аннулированы, и бывший президент продолжил свою деятельность в качестве председателя Партии народного фронта Азербайджана.

После длительной и тяжелой болезни 22 августа 2000 года Абульфаз Эльчибей скончался в Государственной больнице Анкары. Его тело было перевезено в Баку и похоронено в Аллее почетного захоронения.

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