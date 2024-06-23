Буданов не верит в ядерный удар России

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Российский лидер Владимир Путин вряд ли претворит в действительность свои ядерные угрозы, поскольку это приведет к большим политическим проблемам для него.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает The Philadelphia Inquirer .

В частности, Буданов высмеял идею, что Москва может применить тактическое ядерное оружие, если контроль над Крымом окажется под угрозой.

«Во-первых, я знаю, что там на самом деле происходит. Во-вторых, я знаю реальные характеристики российского ядерного оружия. Какую пользу оно может принести? У нас нет больших концентраций войск, для которых такое ядерное оружие было бы уместно», – сказал он.

Он отметил, что для того, чтобы Россия могла пробить дыры на линии фронта в Украине, можно использовать обычные средства ведения войны.

«Кроме того, использование ядерного оружия привело бы к большим политическим рискам для Путина», – подчеркнул Буданов.