Буданов: Ракеты ATACMS уничтожат Крымский мост

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Российская Федерация захватила Крымский полуостров с тем, чтобы превратить его в огромную военную базу. Это позволяет контролировать большую часть южного побережья Украины.

Об этом заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, сообщает The Philadelphia Inquirer.

По мнению Буданова, если россиян на Крымском полуострове отрезать от пополнения запасов, то это позволит заставить их подчиниться. Глава ГУР согласился с мнением бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса о том, что это станет ключом к тому, чтобы заставить президента России Владимира Путина защищаться.

«Я абсолютно разделяю мнение генерала Ходжеса. Так что нам нужно сделать все, чтобы это реализовать», – сказал Буданов.

Он считает, что ракеты большой дальности ATACMS, переданные США в Украину, могут в конце концов разрушить Крымский мост. По его словам, те, кто утверждает, что ATACMS недостаточно мощные, чтобы выполнять эту работу, ошибаются.

«Они должны читать технические пособия. Вопросы только в их количестве, но, в принципе, эти ракеты позволят нам выполнить такую миссию», – подчеркнул Буданов.