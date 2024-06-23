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Неизвестные обстреляли в Дербенте синагогу и церковь, есть жертвы (обновлено, фото, видео)

Неизвестные обстреляли в Дербенте синагогу и церковь, есть жертвы (обновлено, фото, видео)

20:40 Священник убит в церкви в Дербенте. 66-летнему Отцу Николаю перерезали горло, сообщают СМИ.

«66 лет ему было, очень болел. Охранника Михаила в церкви, вооруженного лишь газовым пистолетом, расстреляли. Священники закрылись в церкви ждут помощи», – говорится в сообщении.

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20:10 Догорающая синагога в Дербенте после нападения неизвестных в черном, личности которых все еще не установлены.

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20:08 По меньшей мере два человека погибли при нападении на церковь и синагогу в Дербенте. Один погибший – гражданский из синагоги. Также погиб сотрудник полиции.

Полиция Дербента поднята по тревоге.

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20:04 Сотрудник полиции погиб при обстреле синагоги и церкви в Дербенте. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике Дагестан.

«По информации из Дежурной части МВД Дагестана, примерно в 18 часов в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь», — говорится сообщении ведомства.

По данным «Базы», весь состав полиции города поднят по тревоге. У здания Церкви Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина дежурят полицейские и пожарные, очевидцы сообщают, что в районе была слышна стрельба и виден дым.

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