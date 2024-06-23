Србазан ответил Пашиняну: Цыплят по осени считают

Лидер движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт Србазан ответил на заявление премьер-министра Никола Пашиняна по поводу движения.
Ранее Пашинян заявил, что протестное движение провалилось. По его словам, это случилось потому, что армянское общество понимает и принимает идею «реальной Армении», позаимствованную у народа и оформленную властями.
В беседе с журналистами перед началом митинга во дворе храма Св. Анны, Србазан вспомнил поговорку.
«Цыплят по осени считают», – сказал Србазан в беседе с журналистами.
По его словам, которые приводит «Спутник», движение далеко от протестного или оппозиционного. Он пояснил, что это национально-освободительная борьба во всех ее проявлениях.
«Программа властей – провалить Армению, наша – не только не разрешить им это сделать, но и отстранить их», – сказал Галстанян.