Израильские военные объекты попали в объектив «Хезболлы» (видео)

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Ливанская «Хезболла» опубликовала новое видео с беспилотника, на котором, как утверждается, запечатлены важные израильские военные объекты Хайфе.

«В нем показаны различные объекты, их точные геопозиции. В их число, очевидно, входит комплекс Ха-Кирия, в котором находятся министерство безопасности и военное командование Израиля», – прокомментировал кадры ливанский репортер «Аль-Джазиры» Ассед Байг.

На видео также показаны «нефтяные резервуары, электрические станции, спутниковые базы и морские координаты трех мест добычи газа», сообщает «Аль-Джазира».

