Гран-при Испании «Формулы-1» завершился победой Ферстаппена

Действующий чемпион «Формулы-1» голландец Макс Ферстаппен (Red Bull) победил на Гран-при Испании. Об этом сообщает РБК.
Вторым финишировал британец Ландо Норрис (McLaren), третьим стал его соотечественник Льюис Хэмилтон (Mercedes).
Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон впервые в сезоне попал на подиум.
Ферстаппен выиграл седьмую из 10 гонок в нынешнем сезоне и 61-е Гран-при в карьере.
Голландец лидирует в зачете пилотов с 219 очками, на втором месте Норрис (150), на третьем — монегаск Шарль Леклер из Ferrari (148).
В Кубке конструкторов первое место занимает Red Bull (330), у Ferrari второе место (270), у McLaren — третье (237).
Следующая гонка пройдет 30 июня на Гран-при Австрии.