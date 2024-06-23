Гран-при Испании «Формулы-1» завершился победой Ферстаппена

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Действующий чемпион «Формулы-1» голландец Макс Ферстаппен (Red Bull) победил на Гран-при Испании. Об этом сообщает РБК.

Вторым финишировал британец Ландо Норрис (McLaren), третьим стал его соотечественник Льюис Хэмилтон (Mercedes).

Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон впервые в сезоне попал на подиум.

Ферстаппен выиграл седьмую из 10 гонок в нынешнем сезоне и 61-е Гран-при в карьере.

Голландец лидирует в зачете пилотов с 219 очками, на втором месте Норрис (150), на третьем — монегаск Шарль Леклер из Ferrari (148).

В Кубке конструкторов первое место занимает Red Bull (330), у Ferrari второе место (270), у McLaren — третье (237).

Следующая гонка пройдет 30 июня на Гран-при Австрии.